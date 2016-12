/ / Homem invade residência em Guarantã do Norte resiste a prisão e é alvejado pela policia

O proprietário tinha acabado de comprar a residência no Bairro 13 de Maio em Guarantã do Norte/M e percebeu que havia alguém no local, quando adentrou se deparou com o suspeito Sebastião Leal de 57 anos com uma faca na mão dentro de um comodo da casa, o proprietário chamou a policia militar que se fez presente no local.

Ao dar a voz de prisão e pedir que o suspeito jogasse a faca no chão e colocar a mão na cabeça, o mesmo se irritou e foi pra cima dos policiais com a faca na mão, onde foi necessário dar dois tiros de 12 munição anti motim em direção ao chão para que o mesmo obedecesse a ordem, mas o suspeito continuou esboçando reação, neste momento os policiais teve que tomar uma atitude mais drástica e efetuou o terceiro tiro, atingindo a perna direita do suspeito, só após ser atingido, o mesmo jogou a faca no chão.

Feito a detenção do mesmo, os policiais fez uma revista no local e foi encontrado um revolver artesanal de calibre 22 com uma munição intacta, pronta para ser disparada.

Diante disso o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Policia Civil para a continuação dos procedimentos.

Por O Território Web