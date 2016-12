/ / homem de 56 anos é acusado de abusar sexualmente de suas enteadas por vários anos e esta foragido

Na tarde deste domingo (04/12) por volta das 18:30 a policia militar de Guarantã do Norte/MT recebeu uma chamada via 190, onde uma das vítimas relatava que ela e sua irmã vinha sendo abusadas sexualmente a vários anos por seu padastro. A viatura foi até o local para averiguar o fato.

Em depoimento as jovens relata que tem 15 e 17 anos e seu padastro 56 anos. Na tarde de domingo (04/12) a vitima de 15 anos tomou alguns medicamentos e estava passando mal, sendo necessário leva-la até o hospital, após ser medicada, a mesma foi liberada, o objetivo da jovem era se suicidar transtornada com a situação, mas passa bem.

Segundo uma das jovens, os abusos começaram quando as elas tinham apenas 3 anos de idade, e que os abusos aconteciam na frente de sua mãe, e que a mesma sabe dos abusos e não as defende.

Quando foi perguntado o paradeiro do suspeito, as vitimas disse que quando chamou a policia e feito a denuncia o mesmo foragiu do local tomando rumo ignorado. O suspeito trabalha em um frigorifico da cidade de Guarantã do Norte

Por O Território