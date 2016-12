/ / Homem acusado de atirar contra policiais de Matupá em 2015 é inocentado pelo TJ-MT

José Ricardo

Foi destaque na imprensa local a prisão do morador de Guarantã do Norte, José Ricardo, ocorrida no dia 28/05/2015. Naquela ocasião José Ricardo foi acusado de ter atirado contra a viatura da Policia Militar, buscando ceifar a vida de três Policiais Militares de Matupá.

O Suspeito ficou preso por mais de 05 meses, e só agora, foi reconhecida sua ino cência pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Suspeito que a princípio seria submetido a Júri Popular na Comarca de Matupá e poderia pegar uma pena que variava em torno de 10 anos de reclusão, conseguiu provar sua inocência, ao levar em juízo uma testemunha ocular do fato, que afirmou que José Ricardo não desferiu nenhum tiro sequer contra a Viatura da Polícia Militar, bem como que na Viatura não tinha nenhuma marca de tiro, nem de raspão.

Demonstrou também a cont radição entre alguns depoimentos realizados na delegacia e posteriormente em juízo, ganhando ainda mais força ao apresentar o exame residuográfico realizado em sua mão logo após sua prisão, onde ficou concluído que não havia resquícios de pólvora.

Em entrevista o advogado de defesa Dr. Pedro Henrique Gonçalves, que acompanha o caso desde o inicio pontuou, “foi um caso bem complexo, onde de um lado havia uma acusação gravíssima feita por Policiais Militares e de outro meu cliente que jurava inocência, fiz o que sempre faço em minhas ações, busquei a verdade real, e agora a justiça foi feita.”

