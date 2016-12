/ / Homem acusado de abusar enteadas em Guarantã do Norte é preso confessa o crime e responderá em liberdade

O senhor de 52 anos acusado de abuso sexual contra suas enteadas em Guarantã do Norte/MT, foi detido quando tentava se deslocar até a cidade de Novo Mundo. O mesmo foi levado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte para prestar depoimento, já que foragiu do local quando a guarnição da Policia Militar foi até sua casa.

Em depoimento ao delegado, o mesmo confessou que abusou uma única vez no ano de 2013, foi solicitado um novo depoimento das duas vitimas, onde as mesmas mudaram a versão dos fatos.

A vítima que completou 18 anos disse ao delegado que somente ela foi abusada e confirmou que foi somente uma vez, mantendo o depoimento do seu agressor.

Com isso o suspeito foi liberado, pois não foi preso em flagrante e responderá o processo por abuso de menor, já que na época a vítima tinha apenas 15 anos de idade. (Com informações do O Território).