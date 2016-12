/ / Guarantã do Norte, o Natal será de chuva passageira durante o dia prevê a meteorologia

O domingo de Natal deve ter pancadas de chuvas em algumas cidades mato-grossenses. Em Cuiabá, a previsão do Clima Tempo é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima é de 24º e a máxima de 33º. Rondonópolis também pode ter chuva à tarde.

A mínima é de 23º e a máxima de 33º. Em Sinop, a previsão para este domingo é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. A máxima pode chegar a 32º. Lucas do Rio Verde e Sorriso também podem ter pancadas de chuva durante o dia e a temperatura máxima também deve ser de 32º. O domingo também pode ter chuva rápida em Alta Floresta que tem previsão de temperatura máxima de 33º.



Em Guarantã do Norte, o Clima Tempo prevê chuva passageira durante o dia. Em Barra do Garças, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima deve ser de 22º e a máxima de 34º. Em Tangará da Serra a previsão é de pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto e a máxima será de 32º.