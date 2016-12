/ / Grande competição de futsal promete movimentar Sinop e abrir temporada 2017

Organizadores definiram calendário e premiações. Evento vai abrir o calendário na região Norte.

Por Bruna Ficagna

Uma das primeiras competições programadas para 2017 será nas quadras cobertas em Sinop. Em janeiro a cidade sedia o 1º Torneio de Regional de Futsal. São aguardadas mais de 50 equipes e os jogos serão em um final de semana somente.

As categorias serão no masculino e feminino adulto. O torneio é promovido pelo portal na "Na Cara do Gol MT", e está programado para os dias 21 e 22 de janeiro de 2017.

" O objetivo é reunir os atletas da região para iniciar o ano com o pé direito e quem sabe sair de quadra com uma boa premiação", explicou Jerri Marcos, coordenador da competição.

As inscrições abriram dia 18 de dezembro. A intenção é inscrever 32 equipes no masculino e 20 equipes no feminino. O valor da inscrição para os homens é de R$100,00 e para as mulheres de R$ 80,00. Cada equipe poderá ter até 12 atletas.

O torneio iniciará no sábado. A premiação será a seguinte:

Masculino

1º lugar: R$ 600,00 e troféu

2º lugar: R$ 300,00 e troféu

3º lugar: R$ 100,00 e troféu





Feminino

1º lugar: R$ 400,00 e troféu

2º lugar: R$ 200,00 e troféu

3º lugar: R$ 100,00 e troféu