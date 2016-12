/ / Futebol Feminino: Após título, Camilinha destaca legado que Formiga deixará

Companheira de equipe ressalta que a atleta é um exemplo para a sua e para gerações futuras.



Por Agência Futebol Interior

Manaus, AM, 19 (AFI) - No último domingo, a Seleção Brasileira de futebol feminino sagrou-se Heptacampeã do Torneio Internacional, realizado em Manaus. O torneio marcou a despedida da volante Formiga, após 22 anos vestindo a camisa amarelinha.

Ainda no gramado após a conquista do torneio, a lateral-esquerda Camilinha, que também esteve nos jogos olímpicos do Rio com a Formiga, comentou a importância do legado que será deixado.



“A Formiga é uma guerreira, sempre ergueu a nossa bandeira e foi uma referência, principalmente para a minha geração. Tenho certeza que, daqui para frente, ela será um grande expoente para o nosso esporte e espero colaborar na continuidade desse legado que ela está deixando.” disse Camilinha.

Formiga foi ovacionada pelas companheiras e pela torcida em Manaus