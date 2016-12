/ / Fazenda Bom Futuro sagrou se campeã municipal de futebol de Guarantã do Norte

Equipe campeão, Fazenda Bom Futuro

O Departamento municipal de esporte, na pessoa do Coordenado Carlos Duarte, cumpriu sua missão, ao finalizar mais um calendário anual de esporte, com a final do campeonato municipal de futebol.





A Fazenda Bom futuro, na trade de domingo (11/12) sagrou se campeão do campeonato municipal de futebol edição 2016 de Guarantã do Norte/MT a equipe fez a melhor campanha em todo o campeonato, com 100% de aproveitamento.





A grande final foi perante a forte equipe do Juventus da Cotrel, no Estádio Macedão que recebeu um grande publico, que assistiram duas equipes aguerrida, apesar de um jogo de muitas reclamações por parte das equipes, mas o arbitro Edson Minhoca e os auxiliares Jonas e Victor, souberam muito bem conduzir a partida.





Há todos os instantes ambos as equipes buscaram o gol, mas os goleiros frustravam a esperança dos atacantes. Logo aos cinco minutos de jogo a fazenda perdeu o seu zagueiro Adriano que sentiu uma fisgada na coxa e teve de ser substituído, o substituto fez muito bem o seu papel na zaga





Apesar de um jogo muito bem jogado e truncado, no tempo normal a rede não foi balançada e com isso o campeão só foi conhecido com a cobrança de pênaltis.

Na primeira cobrança o jogador do Juventus cobrou e o goleiro Dida defendeu, o jogador da Fazenda cobrou e marcou e para piorar a segunda cobrança do Juventus o atleta cobrou para fora, as cobranças seguintes foram convertidas com isso a Fazenda Bom futuro foi campeão municipal edição 2016.





No tempo normal: Fazenda Bom Futuro 00 X 00 Juventus;

Nas cobranças de Pênaltis: Fazenda Bom Futuro 04 X 02 Juventus.

O goleiro destaque foi da Fazenda Bom Futuro, Dida e o artilheiro do Campeonato foi o jogador Paulo Cezar o PC, da equipe da Black White com 09 gols marcados.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias. (Fotos: Célio Ribeiro)

Trio de arbitragem: Jonas, Edson Minhoca e Victor

Jogo truncado com muitas reclamações.

Artilheiro Paulo Cezar

Goleiro destaque Dida.