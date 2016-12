/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte recebe Prêmio Destaque do Ano 2016 concedido pela ACEG

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte mantida pela Uniflor recebeu o Prêmio Destaque do Ano 2016, concedido pela Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte/MT – ACEG. A premiação aconteceu nesta sexta-feira (16).





A pesquisa de opinião pública é feita com a população de Guarantã do Norte que votou nas empresas e profissionais liberais que se destacaram durante o ano. A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte foi escolhida no segmento Faculdade, com 81,77% dos votos. O diretor administrativo e financeiro da IES, Cássio Brizzi Trizzi recebeu o Prêmio de Empresário do ano com 20,88%.





Na categoria de profissionais liberais, a funcionária Adriana Moita Vilela recebeu o prêmio Destaque no segmento Secretária, com 17,68% e a funcionária Aline Ueno recebeu o prêmio por Assessora de Comunicação, com 25,59%.





A pesquisa é realizada há mais de dez anos com o objetivo de mostrar à população que aquela empresa/profissional fez o seu melhor durante o ano.

Em nome da equipe Uniflor, Os diretores Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge agradecem a toda população por esta conquista, por acreditar no potencial e seriedade desta faculdade e seus colaboradores: “Receber este prêmio é um privilégio, nos sentimos extremamente honrados. Este reconhecimento nos inspira ainda mais a contribuir e investir na Educação Superior, com o objetivo de proporcionar ensino de qualidade à população. Nossa intenção é contribuir para que a região do extremo norte do Mato Grosso se torne um pólo educacional, além de colaborar para o seu crescimento. Obrigado, Guarantã, por acreditar em nós! Somos privilegiados porque contamos com seu apoio e confiança. Fazemos questão de compartilhar este agradecimento com toda a população, nossos acadêmicos e colaboradores que sempre nos apoiam e torcem por esta Faculdade”.





A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte tem por missão ser um centro de formação de valores humanos, para o exercício pleno da cidadania, com ética e visão humanística, promovendo a educação superior, estimulando a criação cultural, desenvolvendo o espírito científico e o pensamento reflexivo.





A FCSGN é pioneira no ensino superior no norte de Mato Grosso, fazendo parte da história de Guarantã do Norte e região. A Instituição vem crescendo junto com a cidade e, segundo a Direção, a intenção é continuarem caminhando juntas.

Toda a equipe se empenha para que esta Instituição de Ensino Superior seja reconhecida pela excelência nos serviços educacionais.

Ascom/FCSGN