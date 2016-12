/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte divulga lista de aprovados na 1ª chamada do vestibular 2017

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte divulgou nesta terça-feira (13), a primeira chamada do Vestibular 2017.

Confira a lista dos aprovados:

As provas foram aplicadas no dia 9 de dezembro, nas dependências da Faculdade.

-Período de Matrícula para os classificados da 1ª Chamada: 13 a 20/12/2016;

-Período de Matrícula para os classificados da 2ª Chamada: 21 a 28/12/2016;

-Período de Matrícula para os classificados da 3ª Chamada: 29/12/16 a 07/01/2017;

Horário de Atendimento da Secretaria:

Segunda a Sexta-feira: Matutino: 08:00 as 11:00 Vespertino: 13:00 as 17:00 Noturno: 19:00 as 22:00

Sábado: 08:00 as 11:30 / 13:00 as 17:00 horas

Para maiores informações, entre em contato através do telefone: 3552-1965/4327 ou cel: 66 9 9635 6131.