/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte conquista conceito 4 em recredenciamento do MEC

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte conquistou conceito 4 pela avaliação do Ministério da Educação no processo de renovação do credenciamento, resultado da constante busca pela excelência e qualidade do ensino. Esta avaliação é considerada um dos desafios mais importante para as instituições de ensino superior, pois aponta o nível de qualidade dos serviços prestados e permite a continuidade do funcionamento. A avaliação concede notas de 1 a 5.

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte agora compõe o seleto grupo dos 20% das Instituições Brasileiras com esta qualificação, sendo a única Faculdade na região norte de Mato Grosso reconhecida com conceito 4.

A nota foi concedida após a visita de três técnicos avaliadores realizada em 2016.

A comissão do MEC, formada por profissionais da educação de instituições de ensino superior de outros estados, avalia de forma geral cinco eixos do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior): Planejamento institucional, o desenvolvimento institucional, as políticas acadêmicas, as políticas de gestão e a infraestrutura física. Para cada eixo há critérios de análise e que recebem pontuações.

A portaria de Autorização e/ou Reconhecimento de um Curso Superior pelo MEC é a segurança para o aluno de que a instituição que o oferta foi avaliada e se encontra dentro dos padrões de qualidade necessários à excelência do Ensino Superior.

Os diretores Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge dedicam este reconhecimento a toda a população da região norte de Mato Grosso, acadêmicos, alunos egressos, professores e colaboradores da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, pois, segundo eles, esta nota é uma conquista de todos e este apoio os impulsiona a fazer a diferença na condução da instituição: “Estamos extremamente orgulhosos e felizes com esse resultado. Agradecemos a população da região norte de Mato Grosso por acreditar e confiar em nosso potencial. Este reconhecimento nos motiva a buscar sempre aprimorar os serviços oferecidos, através de um ensino de qualidade”.

Ascom/FCSGN