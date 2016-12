/ / Ex-presidente Lula tem 25%, Marina 15% e Aécio 11%, diz Datafolha

Uma pesquisa do instituto Datafolha, divulgada nesta segunda-feira (12) pelo jornal "Folha de S.Paulo", apontou que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2018. Veja o resultado:





No cenário com o ministro das Relações Exteriores José Serra (PSDB), o tucano aparece com 9%. Marina com 16% e Lula com 25%.