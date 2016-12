/ / Ex-Pameiras é anunciado como novo reforço do Sinop

O Sinop anunciou nesta quinta-feira mais um reforço pra disputa do Campeonato Mato-Grossense 2017 e Copa do Brasil. Trata-se do atacante Jorge Preá de 32 anos, que estava no Barretos, clube da segunda divisão do Paulista. Ele foi indicação do técnico Marcos Birigui.

- Eu acompanho muito o futebol paulista, porque eu sou de lá do interior, e no ano passado, vi uns cinco jogos do Barretos, e gostei muito da apresentação dele, é o típico centroavante, e como tenho laterais que apoiam sempre no ataque, precisava de um jogador com essa característica - disse Birigui.

Jorge Preá se profissionalizou no futebol aos 23 anos pelo Pelotas – RS. Foi descoberto pelo ex-jogador César Sampaio em uma peneira. De lá foi pro futebol coreano, ficando pouco tempo devido à uma lesão. Na volta ao Brasil em 2008, Preá fez todo o tratamento no Centro de reabilitação da Academia de Futebol do Palmeiras. No fim do tratamento, o técnico Wanderlei Luxemburgo, que já tinha tentando levar o atacante pro Santos, tinha acabado de assumir o comando do Verdão, e pediu a contratação do jogador.

Jorge Preá tem passagens ainda por Atlético PR, Bragantino, Mogi Mirim, ABC, Grêmio Barueri, Atlético Sorocaba, Operário Ferroviário, e FC Cascavel.

Jorge Preá é o quarto reforço do Sinop pro setor ofensivo, que já conta com Kaique ex-Cuiabá, Lucas ex-Vilhena-RO, e Cabralzinho, atacante que se destacou no estadual desse ano pelo Araguaia, e estava no Cuiabá.