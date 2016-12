/ / Escritor de Guarantã do Norte lançou o seu segundo livro

O escritor Rodrigo Rodrigues Del Papa, viveu na noite de quarta-feira (30/11) uma noite memorável, na ocasião do lançamento do seu segundo livro, que aconteceu no auditório da ACEG em Guarantã do Norte/MT. que teve a presença de empresários, acadêmicos e amante de uma boa leitura.





O livro é em co-autoria com vários outros escritores, isso faz com que o leitor possa ter uma diversidade de assuntos abordados em um só livro e com varios pontos de vista abordado. Segundo o autor o livro que traz o titulo “Mapa da Vida” é uma coletânea de artigos com ferramentas para o preparo na vida pessoal e profissional do ser humano.





O artigo escrito por Del Papa no livro Mapa da Vida ele aborda o tema “Espiritualidade e qualidade de vida”, segundo o autor a espiritualidade é uma ferramenta muito poderosa e que nós temos de aprender a explorar para que possamos melhorar a nossa qualidade de vida, principalmente no mundo de hoje que é, um mundo imediatista e materialista, relatou Del papa.





O artigo Espiritualidade e qualidade da vida segundo o autor nos trás uma reflexão. “Eu posso fazer uma pergunta, onde estarei daqui a dez anos? Muitas das vezes nós não pensamos nisso”, indagou o autor. Em seu livro ele deixa essa reflexão para os leitores. Del Papa já recebeu vários emails de leitores questionando e tirando duvida a respeito do assunto.





Muitas pessoas estiveram prestigiando o lançamento do livro e na oportunidade ouviram uma palestra do autor e ainda tiveram o livro autografado.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias. (Fotos: Célio Ribeiro)