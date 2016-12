/ / Érico é eleito novo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto

Os cinco prefeitos eleitos dos municípios de Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã do Norte, Novo Mundo e Terra Nova do Norte estiveram reunidos na sede do Escritório Regional de Saúde com as Diretorias do Consorcio Intermunicipal da Região Vale do Peixoto e do Hospital Regional.

Estiveram presentes os atuais prefeitos, secretários municipais de saúde, comissão de avaliação e monitoramento, secretaria executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde e o Escritório Regional representou a Secretaria de Estado de Saúde.

Na oportunidade esteve em pauta a apresentação do Demonstrativo Financeiro, Planilha de Atendimentos, Aprovação do Plano de Metas e Orçamento para 2017 e Eleição da nova Diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que gerencia em pactuação com o Governo do Estado de Mato Grosso o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

Os Prefeitos eleitos e reeleito, Valtinho Miotto, Erico Stevan, Valter Kuhn, Maurício Ferreira e Antônio Mafini foram unanimes na disposição de cobrar do Governo do Estado a atualização do valor per capta repassado ao consórcio, a quitação dos seis meses de recursos financeiros em atraso do Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (PAICI) e um maior comprometimento por parte da Secretaria de Estado de Saúde com relação ao efetivo funcionamento e operacionalidade do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

De forma transparente e democrática foi eleita a nova diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Assume a Presidência, o Prefeito de Guarantã do Norte, Erico Stevan, a Vice-presidência o Prefeito de Peixoto de Azevedo Maurício Ferreira e a Secretaria o Prefeito de Matupá Valtinho Miotto, tendo como prioridade a qualificação e ampliação dos atendimentos nas especialidades médicas de média e alta complexidade, garantia de maior produtividade por parte dos profissionais contratados, viabilização de convênios para promoção melhorias estruturais e reaparelhamento do Hospital Regional e a criação de mecanismos que garantam o funcionamento da uma Casa de Apoio na capital do estado Cuiabá.

Por Edeir Junior (Foto: Leonardo Yamate)