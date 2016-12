/ / Em Guarantã do Norte homem é preso em flagrante após tentar subornar delegado

Na tarde desta quinta-feira (02/12) o sr Hélio Luiz foi até a Delegacia Civil de Guarantã do Norte/MT, para visitar o seu filho preso por tráfico de drogas, já na recepção o mesmo pediu para um para falar com o delegado para saber o que iria acontecer com seu filho.

O Sr. Hélio foi conduzido até a presença do Delegado Hércules e pediu para ver seu filho, o mesmo foi levado até a cela, após conversar com seu filho pediu novamente para conversar com o delegado.

O Delegado Hércules explicou ao mesmo que o flagrante havia sido comunicado ao Juiz e era o poder judiciário quem iria decidir se o filho do mesmo iria continuar preso ou não.

No final da conversa com o Sr Hélio se aproximou do delegado e fez um sinal de dinheiro e disse ''COMO PODEMOS DECIDIR ISSO'', neste momento foi dada a voz de prisão em flagrante por Corrupção Ativa (SUBORNO), com pena de 2 a 12 anos de prisão. O mesmo encontra-se preso na Delegacia Civil de Guarantã do Norte e seu filho teve a liberdade concedida no mesmo dia.

Por O Território Web