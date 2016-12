/ / Em Guarantã do Norte homem é preso com armas e varias munições

Na madrugada da terça-feira (06/12) por volta das 01h35min a policia Militar foi informado pelo plantão do Hospital Municipal de Guarantã do Norte/MT que, um homem teria dado entrada na emergência, com ferimento provocado por briga com seu próprio irmão.





Uma guarnição se deslocou até o hospital, ao chegar foram abordados pelo senhor Adelar Pereira e o mesmo relatou aos policiais que, seu irmão Ademar Pereira, teria ido até a sua residência e o teria agredido fisicamente e lhe ameaçado de morte.

Revoltado com tal situação e temendo pela sua vida, já que segundo o mesmo o irmão é muito violento e considerado pela própria família como violento e que ele já tem passagem por homicídio. Perante as ameaças sofridas ele resolveu entregar o irmão, dizendo que o mesmo possuía varias armas em sua casa.





Perante a denuncia os policiais foram até a residência do acusado na Rua dos Cajueiros, no Bairro 13 de Maio, e no forro do banheiro os policiais encontrou um revolver calibre 28, uma espingarda calibre 20, duas facas pequenas e outra grande, 07 munição calibre 20, 47 munição calibre 357, 34 munição calibre 38. Também foi apreendida uma moto serra.





Após lavrar o Boletim de Ocorrência, o acusado foi encaminhado juntamente com as armas, munições e a moto serra para a Delegacia Judiciária de Policia civil, onde ficou a disposição da justiça.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias