/ / Em ano com maior número de jogos disputados na carreira, Matheus Barbosa faz balanço da temporada e revela ansiedade para 2017

O ano de 2016 termina com saldo positivo para Matheus Barbosa. O volante, que iniciou a temporada no Paulista, encerrou no Atlético Tubarão com o acesso à primeira divisão do Campeonato Catarinense. Ao todo, o defensor disputou 31 jogos, somando 15 vitórias, 11 derrotas e cinco empates.





Feliz com seu desempenho, o jogador ressaltou a importância da sequência de jogos no ano. “Foi uma temporada bastante positiva, tive boas atuações, não sofri lesões sérias e consegui uma ótima sequência de jogos, tanto no Paulista quanto no Tubarão. Esse ano inclusive foi o que mais atuei, estou muito feliz por tudo o que aconteceu na minha carreira em 2016”, destacou o volante, que apesar da posição, marcou dois gols e deu uma assistência.





De férias e com contrato até o fim de 2017, Matheus aproveita o período para curtir a família e descansar, mas já se mostra ansioso para recomeçar os trabalhos. “Agora é descansar, ficar mais próximo dos familiares e recarregar as energias. Já estou ansioso para a próxima temporada, espero que seja um ano tão bom quanto foi esse”, concluiu.





A apresentação do clube catarinense está marcada para o dia 2 de janeiro.

Foto Anexada: Divulgação/Clube Atlético Tubarão

Assessor de Imprensa