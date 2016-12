/ / Desde 2011 no Atlético Mineiro, Giovanni comemora renovação por mais dois anos e agradece confiança da torcida e diretoria

Nesta terça-feira, o goleiro Giovanni assinou sua renovação contratual com o Atlético Mineiro. O vínculo que vencia no final desta temporada foi prorrogado até o final de 2018. O arqueiro está desde 2011 defendendo a camisa atleticana. Ele chegou ao clube após ser destaque do Grêmio Prudente na Série A de 2010.





Bastante satisfeito com a renovação, Giovanni explicou que o desfecho foi rápido. “Como estávamos na reta decisiva do Brasileirão e Copa do Brasil deixamos para discutir minha situação após o término das competições. As conversas sobre a renovação foram tranquilas e creio que o acerto foi bom para ambas as partes”, declarou o camisa 20.





Com novo vínculo firmado, o goleiro fez questão de fazer um agradecimento especial. “Essa renovação significa muito para mim. Demonstra a confiança que a diretoria e a massa atleticana tem no meu trabalho. Sou grato por esse carinho da maior torcida de Minas Gerais. Posso prometer aos torcedores que vou continuar trabalhando cada vez mais forte para ajudar o nosso Galo”, ressaltou Giovanni, que tem 60 jogos pelo Galo e conquistou sete títulos (Três Campeonato Mineiros, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e uma Florida Cup).





Em virtude da lesão recente do goleiro Victor num jogo festivo, que pode tirá-lo do gramado por até quatro meses, Giovanni pinta como candidato natural a iniciar 2017 como titular da meta alvinegra. Mesmo entusiasmado com a oportunidade, ele mantém o discurso de pés no chão. “As expectativas são as melhores possíveis.





Vou trabalhar para conquistar os nossos objetivos ao longo do ano. Sempre que tive oportunidade de substituir o Victor demonstrei segurança. Agora tenho essa chance de ter uma sequência. Mas, temos que ver o que vai acontecer durante a pré-temporada, pois o Atlético tem excelentes goleiros surgindo.





A briga vai ser sadia e paralelo a isso todos torcerão pela recuperação plena do Victor, que particularmente é um grande amigo meu”, concluiu.