/ / Defesa civil alerta para possibilidade de temporal, granizo e vendaval em Mato Grosso

A Defesa Civil do Estado alertou para a possibilidade de temporal, granizo e vendaval em quase todo Mato Grosso, na próxima sexta-feira (02). Além disto, está previsto um alto acúmulo de chuva e tempestade com raios. Para Cuiabá, as previsões do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), ligado ao Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) apontam pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Segundo o alerta emitido pela Defesa Civil do Estado, estão previstos para a próxima sexta-feira (02), em todo o estado: tempestade de raios; granizo; chuvas intensas; vendaval e acumulado de chuva. A área de risco descrita abrange quase todo Mato Grosso. Apenas as regiões norte e noroeste não devem ser atingidas. (veja na imagem abaixo).

Conforme as previsões do CPTEC, está prevista chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 21ºC e a máxima é de 29ºC. A probabilidade de precipitação é de 80%. A umidade relativa do ar pode ficar entre 52% e 69%.

Campo aberto nem pensar. Corre bem duro pra uma casa. Se estiver sem as chaves, evite ficar próximo das janelas.

Eletrônicos. Nunca tome banho em chuveiro elétrico durante uma tempestade. Também evite falar ao telefone.

⚡ Não se abrigue em árvores ou guarda-sóis. Se não houver outra opção, deite-se sobre o chão e espere a tempestade passar.Interior de veículos. A dica é estacionar o veículo num local apropriado, desencostar dos detalhes metálicos e esperar a tempestade passar.Mantenha distância da água. A água é um dos melhores condutores de eletricidade que existem. É fundamental sair/evitar lugares como rios, piscinas e lagoas durante tempestades de raios.

Por Wesley Santiago