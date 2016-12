/ / De saída do Brasil, Felipe agradece o Ceará e revela expectativa para atuar no Japão

Próxima parada: Japão. Esse será o destino de Felipe em 2017. O meia assinou contrato nesta semana com o Sanfrecce Hiroshima, equipe que disputa a J1 League, primeira divisão do Campeonato Japonês.





O jogador, que atuou nesta temporada pelo Ceará, disputou 40 jogos, marcou cinco gols e deu cinco assistências. Além disso, foi o segundo atleta da Série B que mais deu assistências para finalização, com 63, e dribles certos, somando 24.





Há poucos dias da viagem, Felipe agradeceu a oportunidade recebida no Vozão. “Foi uma honra defender o Ceará. Um clube de tradição e com uma torcida apaixonada, que faz a diferença. Fico triste por sair sem ter conseguido o acesso, que era nosso maior objetivo. Sempre dei o meu máximo quando estive em campo, mas infelizmente não foi possível. Mesmo de longe, ficarei na torcida para o clube voltar à Série A em 2017, de onde nunca deveria ter saído”, revelou o meia, que embarca no dia 10 de janeiro para o Japão.









Enquanto aproveita o restante das férias, o jogador vive a expectativa de atuar pela primeira vez na carreira fora do Brasil. “Sem dúvidas será um desafio novo para mim. Estou muito animado e feliz com essa oportunidade. Já começa a dar também uma ansiedade, quero conhecer logo o clube, meus novos companheiros e poder começar a jogar”, concluiu.

Foto Anexada: Divulgação/Ceará

