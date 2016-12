/ / De férias, Pablo visita projetos sociais e recebe homenagem em escolinha do Atlético Paranaense

Foram 48 jogos, 23 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Duas assistências, 12 gols marcados e a artilharia da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, foi o titular do técnico Paulo Autuori e ajudou o Atlético Paranaense a garantir uma vaga na Libertadores de 2017. Assim foi a temporada do atacante Pablo.





De férias e feliz com o desempenho em 2016, o jogador aproveitou o período para retribuir o carinho recebido ao longo do ano. Além de promover um jogo beneficente e participar das ações de três projetos sociais, Pablo visitou no último dia 13 a escolinha de futebol do Atlético Paranaense em Cambé/PR, cidade onde nasceu. “Foi uma experiência muito legal participar desses projetos para as crianças da cidade onde cresci e comecei a jogar futebol.





A visita na escolinha do Atlético foi fantástica, fiquei feliz pelo carinho que recebi das crianças, isso só aumenta a minha responsabilidade. Se elas me veem como um exemplo, preciso buscar diariamente nos jogos e treinos o meu melhor. Já estive um dia no lugar delas e consegui realizar meu sonho de se tornar jogador profissional, espero também que elas consigam isso”, revelou o atleta, que ainda foi homenageado com uma placa.









Com apresentação marcada para o dia 12 de janeiro, Pablo confessa certa ansiedade para o início de mais uma temporada defendendo o Furacão. “Essas semanas de folga estão sendo ótimas, estou curtindo bastante com minha esposa, família e amigos. Sei que mais uma vez será um ano de muito trabalho e dedicação, mas já bate aquela ansiedade de voltar a treinar e jogar. Quero conquistar coisas grandes em 2017 com o Atlético”, concluiu.



Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria

