/ / Cruzeiro oficializa contratação de jogador que nasceu no Nortão

O Cruzeiro Esporte Clube oficializou a contração do lateral esquerdo Diogo Barbosa de 24 anos, que é natural de Terra Nova do Norte. Ele defendeu o Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil e o Campeonato Carioca neste ano. Barbosa foi revelado pelo Vasco da Gama e teve passagens pelo Sport, Curitiba e Goiás.





O clube mineiro adquiriu 25% dos direitos do atleta junto ao Coimbra-MG. O contrato estabelece opção de compra de mais 25%, além de definir um contrato futuro já estabelecido por três anos. Segundo o clube mineiro, Diogo Barbosa chega respaldado pelo bom desempenho no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo e deve suprir a carência na lateral esquerda da “Raposa”.





Outro atleta que fará parte da equipe mineira é Caicedo, 24 anos, que fez uma temporada de destaque pelo Independiente Del Valle (Equador) e foi figura importante na histórica campanha do vice-campeonato do clube na Copa Libertadores deste ano.





Ele é natural de Guayaquil e atuava pelo seu ex-clube desde 2010. O Cruzeiro adquiriu 50% do passe do jogador, que terá contrato com duração de cinco anos. Os dois jogadores são esperados na próxima semana para realizarem exames médicos, Belo Horizonte (MG).

Por Cleber Romero