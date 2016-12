/ / Criminosos iniciam assalto a banco de cooperativa Sicredi , mas PM impede ação

Dois homens tentaram assaltar a agência do Sicredi em Cuiabá e foram pegos em flagrante pela Polícia Militar. Um deles teria se escondido dentro de uma loja de materiais de construção e feito reféns.

Conforme as informações da assessoria da PM, os criminosos invadiram a agência do Sicredi nesta quarta (28). A tentativa de assalto foi frustrada pela Polícia Militar que conseguiu prender dois bandidos, que chegaram a trocar tiros com os militares. O dinheiro que seria levado pelos bandidos também foi recuperado, porém o montante ainda não foi divulgado.

A avenida Carmindo de Campos chegou a ficar fechada no fim da manhã por conta dos tiros, mas já foi liberada.

Por Bárbara Sá