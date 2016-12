/ / Corpo sem vida de jovem é localizado na MT 322 em Matupá

O corpo de um jovem foi localizado na manhã desta quinta feira (29) sem vida na MT 322 cerca de 10KM do munícipio de Matupá/MT a vitima foi identificada como sendo Jhonatan Molina ele é morador de matupá.





Segundo informações repassada a nossa redação no local do crime foi verificado que havia sinais de luta devido a forma de como a terra estava remexida próximo ao corpo, a camisa do jovem foi localizada cerca de 100 mts de distancia do corpo, havia também sinais de facadas pelo corpo, ainda não se sabe o que atraiu o jovem até o local ou se ele foi morto e desovado ali, a Policia Civil irá dar continuidade nas investigações.





Após o perito da POLITEC fazer os primeiros levantamentos periciais o corpo foi liberado para exames de necropsia, familiares já foram comunicado sobre o fato ocorrido com o jovem.





Jhonatan Molina - Foto Rede Social