/ / COOGAVEPE fará doação de sementes de árvores nativas e frutíferas ao Viveiro Municipal de Peixoto de Azevedo

A Cooperativa de Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto estabeleceu uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente na manutenção do Viveiro Municipal e na realização de projetos de reflorestamento e educação ambiental. Desde 2014 existe uma forte atuação na recuperação de áreas degradadas pelo garimpo e pelas queimadas criminosas, além da recomposição das florestas no e ntorno das nascentes dos rios, riachos e grotas.

O Técnico de Campo, Elcio Pereira, informou a nossa reportagem que a meta e objetivo a ser cumprido é produzir mais de 100.000 mudas. Neste contexto a COOGAVEPE estará fazendo a doação de mais de 70 Kg de sementes de árvores nativas e frutíferas da região com procedência fiscalizada e adquiridas de empresa conceituada da cidade de Alta Floresta. A equipe do Departamento Ambiental da Cooperativa de Garimpeiros, está fazendo o acondicionamento das sementes de cajuzinho, goiaba, ingá, cacau, açaí, murici, buriti, aroeira, embaúba, pinho cuiabano, entre outras espécies e variedades de árvores para formalizar a entrega a Secretaria de Meio Ambiente de Peixoto de Azevedo. “Em 2017 haverá um esforço ainda maior da COOGAVEPE e Prefeitura na execução de projetos de restauração florestal, uma prática que visa restabelecer um ecossistema que foi degradado retornando a vegetação o mais próximo possível de sua condição anterior à degradação”, comentou o Biólogo da Josimar Passos. Por Olhar Cidade