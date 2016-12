/ / Com 75,7% de aproveitamento, João Filipe se despede do Avaí

Um dos pilares de sustentação na recuperação do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro, que culminou com o acesso do Leão à elite do futebol nacional em 2017, o volante João Filipe se despediu do clube catarinense na manhã desta segunda-feira (05).





De férias no Rio de Janeiro, sua cidade natal, o defensor agradeceu sua segunda passagem vitoriosa pela equipe de Florianópolis. “Gostaria de deixar o meu agradecimento a todos os atletas, comissão técnica, diretoria, torcedores e funcionários do Avaí que estiveram comigo nessa caminhada que começou com muita dificuldade, mas que terminou da melhor maneira possível com o meu segundo acesso à Série A pelo clube. Hoje termina mais um ciclo num clube que aprendi a respeitar e onde cultivarei para sempre amizades verdadeiras”.





Com 75,7% de aproveitamento, João Filipe participou de 22 jogos na temporada e saiu de campo derrotado em apenas duas oportunidades. “Tive um começo de ano um pouco complicado com algumas lesões inesperadas, mas pude voltar a tempo de ajudar o Avaí na fantástica recuperação dentro da Série B. Fizemos um segundo turno brilhante e graças a Deus fechamos com o acesso, o meu segundo pelo clube”, revelou o jogador.





Sobre o seu futuro, João Filipe diz que está conversando com seus representantes diariamente e que em breve poderemos ter novidades. “Meu empresário está conversando com algumas pessoas e estamos estudando as possibilidades. Quero aproveitar esse período para descansar e tenho certeza que tudo estará resolvido o mais rápido possível”, finalizou.

Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Gustavo Neves,

Assessor de Imprensa