/ / Chuvas fortes causam transtornos à população e prejuízos aos comércios de Guarantã do Norte

Forte chuva que vem caindo em Guarantã do Norte/MT, nesta quinta-feira (22/12) vem trazendo transtornos a população e prejuízos há vários comércios como oficinas e borracharia as margens da BR 163 saída para o estado do Pará.





Um alagamento de grandes proporções, devido às fortes chuvas deixou algumas oficinas inundadas pelas águas e isso causou prejuízos aos proprietários. Tudo indica que a causa do alagamento foi devido ao aterro feito para o asfaltamento que liga a Rua das laranjeiras (paralela da BR), ao Bairro Rio de Janeiro, já que, antes desta obra nunca houve alagamento no local.





Vários pontos da cidade a chuva também trouxe danos, varias ruas principalmente nos bairros, Cidade Nova, 13 de Maio, Aeroporto, Ouro Verdes e outros bairros as ruas ficaram intrafegável, houve local que a tubulação não deu conta o grande volume de água, vindo causar sérios danos.





A chuva não trouxe transtorno só para Guarantã do Norte, mas sim em toda a região, em Matupá, o lago um ponto turístico da cidade, onde está sendo preparado para a maior virada do ano, onde está sendo aguardada mais de 10 mil pessoas, os enfeites temáticos, também estão sendo prejudicados com as chuvas.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias. (Fotos: Célio Ribeiro e Redes Sociais)

Cidade de Matupá