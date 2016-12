/ / Carla Bora revela o motivo da voz grossa: 'Tomei anabolizante'

Do EGO, no Rio

Carla Bora, famosa por seu personagem Karlão, do programa "Encrenca", da RedeTV! , chama a atenção pela voz grossa. O tom da voz, inclusive, é alvo de questionamentos. Na hora da paquera, é comum os pretendentes perguntarem as suas amigas se ela é realmente mulher. Acha que Bora se incomoda? "Me divirto! Amo minha voz grossa. Muitos perguntam seu sou travesti", diz a atriz que ri da comparação.

Ela conta que o tom grosso não é de nascença. Sua voz se transformou com o uso do anabolizante que ela tomou há 1 ano. A cuiabana se achava muito magrinha e queria ganhar corpo. Até o ano passado, a morena de 23 anos, que mede 1,68m de altura, pesava 65kg. Com o uso de anabolizante e muita malhação, ela ganhou nove quilos. "Meu manequim era 38 e hoje mudou para o 44, podendo variar para o 42, dependendo da modelagem da roupa."

Carla usou o anabolizante por três meses, até completar um ciclo do produto. Vale lembrar que seu uso é condenado pela medicina devido aos efeitos colaterais causados pelo hormônio contido em sua fórmula. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o uso de anabolizantes pelas mulheres pode gerar características masculinas no corpo, como engrossamento da voz e surgimento de pêlos além do normal. Além de aumento do tamanho do clitóris, irregularidade ou interrupção das menstruações, diminuição dos seios e aumento de apetite.

A atriz confessa que além da voz, outras partes de seu corpo também sofreram alteração no tamanho. No entanto, ela prefere manter suspense: "Não estou nem aí! Sou feliz com o corpo que conquistei." E, seu um dia for convidada a posar nua, o leitor a verá in natura, sem retoques. "Sou contra o uso de photoshop. Muda a realidade da pessoa. Conheço várias que usam para afinar cintura e até aumentar o cabelo."

No carnaval 2017 ela fará sua estreia no carnaval carioca. Carla Bora desfilará num carro alegórico na Mocidade Independente de Padre Miguel. "Agora quero secar. Pois minha fantasia será bem pequenininha!".

Carla Bora (Foto: Arquivo Pessoal)





Carla Bora antes e depois dos quilos ganhos (Foto: Arquivo Pessoal / Marcio Ishikuza / Divulgação)