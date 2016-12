/ / Caion enaltece receptividade do elenco do Juventude ao técnico Paulo César Parente e projeta um 2017 ainda mais vencedor

Antônio Carlos Zago resolveu aceitar a proposta do Internacional e deixou o comando técnico do Juventude. A diretoria alviverde agiu rápido e oficializou Paulo César Parente como novo treinador. Ele exercia a função de técnico do sub-20 do Juventude e trabalhava de forma integrada com Zago.

Uma semana após iniciar efetivamente os trabalhos como treinador do Juve, PC Parente foi elogiado pelo atacante Caion, umas das lideranças do elenco jaconero.





“Posso garantir que o grupo recebeu muito bem o PC. Foi um jogador vitorioso, com passagens em grandes equipes e tem o mesmo espírito vencedor do nosso elenco. Tem tudo para realizar um grande trabalho no comando do Juventude agora como treinador”, opinou Caion, que recentemente renovou o seu contrato com o clube gaúcho.





O ano de 2016 foi ótimo para o Juventude. O clube alviverde foi vice-campeão gaúcho, chegou às quartas-de-final da Copa do Brasil e subiu à Série B. Com o elenco já treinando intensamente para a próxima temporada, Caion acredita que 2017 tem tudo para ser ainda melhor para torcida Papada.





“A expectativa para o próximo ano é a melhor possível. Os treinos têm sido muito proveitosos e aos poucos o PC está formando suas ideias de time. Posso garantir que a gente vem bastante forte e o trabalho está sendo feito para que tenhamos ainda mais sucesso do que tivemos em 2016”, concluiu Caion, uma das esperanças de gols do Juventude .





Foto: Divulgação/Juventude .

Assessor de Imprensa