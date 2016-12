/ / Brasileiro cria gasolina sem petróleo e acaba preso

O químico de 57 anos foi preso na operação Octanagem, do Ministério Público de Porto Alegre.

Gilmar, um cientista(químico) brasileiro, criou combustível ilegalmente em sua casa. Ao ser preso, Gilmar alegou que o produto encontrado em seu galpão era, na verdade, um produto usado para limpeza e não combustível, assim como alegavam os policiais.





A gasolina criada pelo químico era livre de petróleo, sua fórmula continha uma mistura de metanol e solventes. As dosagens e forma de processamento ainda são desconhecidas. O que se sabe é que ela funcionava e que Gilmar produzia cerca de 10 mil litros por mês.





Segundo o engenheiro químico e chefe da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato Zucchetti, a gasolina era de alta eficiência, em baixa e em alta rotação

“É impressionante. Chega com o tanque vazio, coloca aquela gasolina e sai andando normalmente.





Estávamos diante de um ‘professor pardal’, que conseguiu criar uma fórmula sem o petróleo como matéria-prima”, afirmou Tarcísio Kaltbach, delegado da 1ª DP de Nvo Hamburgo, Porto Alegre.

Foi informado que Gilmar vendia seu combustível a R$1,50 litro. Mesmo sendo muito eficiente, o uso de tal poderia causar danos mecânicos aos automóveis que o utilizavam.





O químico de 57 anos foi preso na operação Octanagem, do Ministério Público de Porto Alegre e da do 1º Departamento de Polícia de Nono Hamburgo. O suspeito foi preso em flagrante por produção e venda de combustível sem autorização da Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP).