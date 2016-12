/ / Assunção entrega prestação de contas com 52 proposições de sua autoria

Vereador finaliza segundo mandato com 266 proposições como autor e co-autor

Finalizando seu segundo mandato como vereador pelo PSDB e com a Câmara de Vereadores de Sinop entrando em recesso, o vereador Fernando Assunção, como em todos os anos, fez a prestação de contas na página da Casa de Leis. O vereador emplacou 52 preposições neste ano como autor e 214 como co-autor.





Entre as cobranças de Assunção estiveram casos polêmicos e situações importantes para a população sinopense, como a CPI dos Aluguéis instaurada pelo legislativo, e que mostrou que o executivo municipal estava pagando valores acima do valor de mercado, para alugar alguns imóveis na cidade além de pagar aluguéis de prédios que ficaram fechados por meses, jogando pelo ralo o dinheiro público.





Assunção mais vez entrou com a ação popular na justiça para barrar o aumento abusivo e desrespeitoso da taxa da água, e solicitou também ao MP a revisão da concessão do SAAES para a empresa Águas de Sinop. Outro assunto cobrado por Fernando Assunção e discutido na Câmara foi à situação da falta dos equipamentos de pouso e decolagem no aeroporto, que causa prejuízos aos usuários e para as empresas aéreas que precisam cancelar voos sempre que o tempo fica ruim.





Cobrou também o prazo de reforma do antigo prédio do posto de saúde do bairro Menino Jesus que está abandonado, quando deveria estar atendendo as demandas dos moradores do bairro.





O parlamentar trabalhou junto a lideranças por mais recursos para APAE e outras entidades sociais, tanto que destinou parte de sua emenda impositiva para a Escola Gente Esperança.





Cobrou a realização de concurso público municipal e melhorias para o IML de Sinop que vai receber novos médicos legistas, técnicos, aparelhos e veículos. Um investimento de mais de R$ 7 milhões do governo de Mato Grosso para as unidades do estado.





Fernando Assunção também solicitou junto ao poder executivo a realização de campanhas de combate e prevenção à dengue e ao Zica vírus. Ainda na área da saúde pediu ampla divulgação da campanha de cadastro de doadores de medula óssea na cidade, solicitando junto ao gabinete do deputado federal Nilson Leitão (PSDB) a ampliação de repasses de recursos para a REDOME e uma audiência pública para a implantação de um Hemocentro no município, tento em vista que o mais próximo fica a cerca de 500 quilômetros, na capital Cuiabá.









Assunção diz que termina seu segundo mandato com o sentimento de dever cumprido. “Em um cenário político caótico e tão desacreditado, a gente teve a oportunidade de construir propostas, projetos, ideias e fazer a defesa do interesse coletivo.Encerro esta fase da vida pública com um sentimento de dever cumprido, honrando cada voto, cada abraço e cada apoio que recebi ao longo desta trajetória.Voltando agora para as atividades particulares com a responsabilidade de ajudar Sinop a continuar crescendo e se desenvolvendo”, salientou o parlamentar.





Dieny Vieira

Assessora Geral