/ / Assunção buscará ajuda do MP para notificar Prefeito sobre equipamentos de pousos e decolagens no Aeroporto de Sinop

Prefeitura deve ser notificada para esclarecer o estágio em que se encontra a instalação da torre de controle.

O aeroporto João Figueiredo, em Sinop, é o segundo maior de Mato Grosso, com uma pista de 1,630 metros de comprimento e 30 de largura. Localizado a 13 quilômetros do centro da cidade, recebe aproximadamente 600 passageiros por dia, segundo levantamento da ANAC. Duas empresas, Azul e Passaredo, realizam voos comerciais diariamente.





Em 2015 a prefeitura anunciou investimentos na casa de R$ 108 milhões através de um programa do Governo Federal. Os recursos seriam repassados até junho daquele ano. O investimento possibilitaria receber pousos e decolagens de Boeings 474, comportando inclusive voos internacionais.





No entanto após este anuncio a prefeitura só investiu R$ 374 mil na construção de um “puxadinho” de 240 metros ampliando o terminal de passageiros, troca do piso, substituição da parte elétrica e dos equipamentos hidrossanitários. O tempo passou e os investimentos de segurança, mais urgentes, não foram realizados.





No início de 2016 o prefeito anunciou que havia fechado uma parceria com uma empresa do ramo imobiliário, que teria adquirido o sistema de ajuda visual para os pilotos e que seria instalado no aeroporto. O sistema contém caixas de luzes que foram compradas por cerca de R$ 460 mil, valor que teria sido pago pela empresa, numa espécie de PPP.





A previsão era que o equipamento começasse a operar até agosto deste ano. Passados dois meses, tudo continua da mesma forma. A falta do sistema de orientação segue causando transtornos aos usuários e as empresas que operam o transporte aéreo no município, que inclusive ameaçaram encerrar as atividades caso o problema não fosse resolvido.





O vereador Fernando Assunção tem cobrado do executivo um posicionamento em relação situação do aeroporto e agora vai buscar socorro junto ao Ministério Público. Para ele as melhorias são necessárias para o funcionamento seguro do aeroporto. “Vou pedir ao Ministério Público que notifique a prefeitura para que esta esclareça urgentemente o estágio em que se encontra a instalação da torre de controle e demais equipamentos devidamente homologados no aeroporto João Figueiredo”, concluiu o parlamentar.





Dieny Vieira

Assessora