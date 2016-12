/ / Área plantada com arroz perde espaço para soja e deve ter queda de 20% em Mato Grosso

A estimativa para esta safra de arroz não é boa para Mato Grosso. Segundo os dados do 3º Levantamento da safra 2016/2017, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Estado terá redução de 20% na área plantada, saindo de 152,5 mil hectares, da última safra, para 122 mil hectares, na atual. “A diminuição pode ser justificada pelo avanço da soja no espaço antes destinado ao arrozal”.

De acordo com o relatório, a semeadura do grão começou em novembro, mas a previsão é que a maior parte dos trabalhos de plantio aconteça em dezembro. Desta forma, a Conab prevê que as boas condições climáticas podem resultar em melhores expectativas de produtividade, cuja média verificada na pesquisa atual é de 3.130 quilos por hectare. “A partir disso, projeta-se produção de 381,9 mil toneladas do cereal na safra 2016/17, volume 12,9% inferior ao registrado na safra passada, quando foram produzidas 438,6 mil toneladas de arroz”.

Em Mato Grosso a maior parte do arroz é plantada em forma de sequeiro. O Estado possui no Brasil a maior área cultivada nesta modalidade.

Fonte: Só Notícias/Agronotícias (foto: Paulo Lanzetta/Embrapa

)