/ / Aprosoja confirma que 1º foco de ferrugem asiática é no Nortão

O primeiro foco de ferrugem asiática foi identificado em Mato Grosso no sábado, em uma lavoura de União do Sul, nortão. “A doença foi encontrada na variedade M 8372 IPRO, em R5, que é a fase de enchimento de grãos. Na área, foram feitas duas aplicações preventivas de fungicidas”, conta Roseli Giachini, 2ª vice-presidente Norte e coordenadora da comissão de Defesa Agrícola da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), que identificou o caso a campo inicialmente.

A confirmação da doença foi feita em laboratório pela doutora Solange Bonaldo, fitopatologista da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) do campus de Sinop. Os agricultores devem ficar alertas e monitorar as lavouras, ajustando os manejos preventivos. “Além da atenção redobrada, é preciso usar fungicidas com diferentes modos de ação”, orienta Nery Ribas, diretor técnico da Aprosoja.

A ferrugem asiática foi descoberta em Mato Grosso na safra 2004/2005 e, nestes 11 anos, já causou prejuízo estimado de mais de US$ 30 bilhões no país.

