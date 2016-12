/ / Apresentadora Fernanda Comora explora as maravilhas do Espírito Santo para seu programa de TV

A apresentadora Fernanda Comora , que comanda o Programa Profissão Mulher diariamente pela Rede NGT de Televisão, aterrizou hoje na capital capixaba em busca das maravilhas desse estado, para uma série especial que está realizando para o seu programa.





Em seu primeiro dia no Espírito Santo, a loira foi muito bem recebida por um dos maiores chefes de cozinha do país, Ricardo Bodevan, criador do inigualável "Camarão no Coco".





Chefe Bodevan, que comanda com maestria o Restaurante Atlântica, o qual fica situado na praia de Itaparica em Vila Velha, não economizou no capricho levando Fernanda Comora mais uma vez ao delírio com as delícias da culinária capixaba.





Acompanhada do Cirurgião Plástico Francisco Tribulato, da Dermatologista Tatiana Tribulato, do Empresário Corbelio Guaitolini e da pequena Jade Tribulato Guaitolini, a equipe puderam saborear um suculento camarão no coco e moqueca de lagosta.





"Amo de paixão esse lugar. A identidade perfeita desse Estado lindo e grandioso. Com certeza um dos melhores sabores do Mundo", declara a apresentadora.





Esta e outras matérias que a loirinha está gravando com exclusividade para o seu programa Profissão Mulher, que está há três anos no ar, poderá ser conferido diariamente das 17h30 às 18h30 pela Rede NGT de Televisão para todo Brasil, e também pelo Canal O+ TV, canal 15 da NET Alphaville, diariamente das 14 às 15 hrs.





Crédito das Fotos: Paulo Roberto / Renato Cipriano - Divulgação