/ / Apresentado no Uberlândia, Jefersom Berger se diz motivado na sua primeira experiência no futebol mineiro

Na última segunda-feira (05) o Uberlândia Esporte Clube se apresentou para dar início aos trabalhos visando a disputa do Campeonato Mineiro de 2017 e uma das novidades foi o meia-atacante Jefersom Berger, de 28 anos.





Atuando pelo Salgueiro nas duas últimas temporadas, Berger terá sua primeira oportunidade no futebol mineiro em 2017. Feliz com o novo desafio, o jogador espera corresponder a confiança depositada no seu futebol. “Estou muito motivado com essa chance de jogar um campeonato tão importante como o mineiro. Minha carreira foi construída no nordeste e agora espero mostrar meu potencial nesse novo mercado”, revelou.





Satisfeito com a estrutura encontrada no Uberlândia, o meia acredita que o clube poderá surpreender na competição. “A primeira impressão foi muito boa. O clube parece ser bem organizado e fui recebido da melhor maneira possível pelos dirigentes, funcionários e demais atletas. Temos a vantagem de iniciar os treinamentos com antecedência e isso com certeza vai ajudar no nosso desempenho durante a competição.





Pela qualidade dos jogadores, acredito que podemos ser uma da surpresas do campeonato”, destacou.

As atividades iniciaram ontem em dois períodos. A estreia do Uberlândia no Campeonato Mineiro acontece no dia 28 de janeiro, contra o Tricordiano, fora de casa.



Foto Anexada: Antônio Carneiro/Pernambuco Press Foto Anexada: Antônio Carneiro/Pernambuco Press

Assessor de Imprensa