/ / Amigo, amiga, defensor e fazedor de Sinop. Minha gratidão!

Neste 2016 completo meu segundo mandato de vereador. Foram oito anos de gratidão, desafios, superações, coerência, respeito, lutas e responsabilidades com nossa cidade. Somando aos oito anos de gestão do PSDB na prefeitura, onde exerci diversas funções e mais cinco anos nos clubes de serviços, trago 21 anos de vida pública, social e empresarial. Hoje com 41 anos, penso mais vezes, sobre o que será possível mudar na política, como ela precisa e pode ser refundada, começando pelos partidos.





Encerro um ciclo com a convicção do dever cumprido. Mantive a minha formação de origem intacta, honrando todos aqueles que me deram oportunidades de representar nossa cidade e trabalhar no legislativo da 4ª maior cidade de Mato Grosso. Enfrentei polêmicas como a concessão da água e esgoto, os preços abusivos, o aumento sequencial e gritante do IPTU, o Hospital Regional fechado, a falta de estrutura do aeroporto, as obras inacabadas, as obras superfaturadas, a falta de aterro sanitário sustentável e a latente falta de projeto para atração de empresas de grande porte.





Trabalhei forte com nossa equipe de três assessores, para conquistarmos novas escolas estaduais, reformas, recursos para pavimentações como na MT 220 e MT 140 e a obra do Ganha Tempo. Apresentei projetos como curso vestibular gratuito, escola de artes, exames para crianças e idosos, escola do legislativo, memorial da Câmara, duplicação e iluminação da Avenida Bruno Martini e Avenida das Itaúbas e o projeto do Colégio Militar Tiradentes. Foram mais de 700 indicações e propostas no legislativo.





Nesse período também votamos a favor dos projetos em prol de Sinop e jamais deixamos de externar nossas opiniões, de questionar condutas, ações, e principalmente com coragem e honra, denunciei no MP, MPF e TCE as irregularidades, seguindo no dever de fiscalizar a aplicação do dinheiro público desta gestão.





Encerro 2016 e com ele o final de uma fase de minha vida. Nesta missão confiada a mim frente ao serviço público, dediquei-me nesta legislatura com idealismo, amor, paixão, responsabilidade e entusiasmo à Capital do Nortão.





Registro aqui meu agradecimento pela sua confiança, carinho e apoio. Minha gratidão por cada momento de acreditar em nosso trabalho, meu reconhecimento por cada ato de carinho que recebi em todo este período e meu respeito por cada crítica e posição diferente que enfrentei. Imagino que a melhor forma de dizer um grande obrigado a vocês é, mesmo fora da Câmara de Sinop, seguir como colaborador dos assuntos de interesse da coletividade Sinopense, como, por exemplo, a construção do Batalhão do Exército Brasileiro, do Hemocentro, da duplicação da BR-163 sentido norte, do ramal da Ferrovia Leste, do parque tecnológico, da base da Polícia Rodoviária Federal e do Colégio Tiradentes.





Sim, a vida pública te expõe de maneiras bastante agressivas, injustas e cruéis.Entretanto é importante o ingressar de novas gerações no processo, só assim o cenário irá melhorar. A exposição, no entanto, nos faz pessoas melhores. É assim me sinto.





O Brasil pede mudanças nos políticos, nos partidos e nas pessoas. Cumpri meu dever. Agora é preciso novos soldados nesta batalha que segue intensa. Obrigado a Deus, a minha família, aos amigos. A gratidão será sempre meu guia e a coragem será sempre uma marca.