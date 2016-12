/ / Acusada de liderar facção criminosa no Nortão é presa em Sinop

O delegado da Polícia Civil de Sorriso, Bruno Abreu, confirmou que uma mulher seria a líder de um grupo do Comando Vermelho que atua na região Norte de Mato Grosso.

Delegado da Polícia Civil de Sorriso, Bruno Abreu





O trabalho investigativo vinda sendo realizado pela polícia sorrisense desde julho deste ano e a prisão da suspeita realizada, ontem, em Sinop, pelos policiais locais. Abreu afirmou que a acusada tinha um grande poder de liderança na região.





Em cartas apreendidas pela polícia, criminosos pediam a autorização dela para abrir uma “boca de fumo” ou até mesmo aval para cometer crimes em Sorriso e outras cidades. “Ela dizia quando e se o crime poderia acontecer na cidade”. O delegado também destacou que nestas cartas apreendidas (que eram endereçadas a ela e a outros criminosos que estão presos) havia a descrição do “código de conduta” para os membros desta facção. Um dos trechos aponta o que fazer quando o membro se deparar com um policial.





Neste caso, explicou o delegado, o criminoso deveria até mesmo parar o crime que estivesse cometendo (um assalto, por exemplo) para confrontar e matar o policial. “Eles têm liberdade para matar o policial”. Ele apontou que a mulher tem várias passagens pelo crime de tráfico de drogas, sempre sendo presa e liberada posteriormente.





No entanto, as cartas fizeram com que a polícia comprovasse que realmente era a líder desta facção criminosa na região. Com isso, o delegado espera enquadrar a suspeita no crime de organização criminosa, que tem pena mais pesada. Abreu afirmou que ela está presa por cumprimento de prisão temporária. No entanto, irá pedir a conversão para prisão preventiva.





Ela foi encaminhada para a delegacia de Sorriso e posteriormente será encaminhada a uma unidade prisional feminina. Em Sinop e Sorriso foram encontrados muros pichados com as letras C.V.MT ou apenas C.V. (fotos: Só Notícias/arquivo e divulgação)

Por Só Notícias (colaborou: Bruno Bortolozo, de Sorriso)