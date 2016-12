/ / ACEG realizou os sorteios da promoção Natal Feliz 2016

Mais de três mil pessoas estiveram presentes na Praça da cultura, onde foram para acompanharem de perto os sorteios dos nove prêmios além dos prêmios surpresas. Segundo o presidente da ACEG Hermes Brandão, o sucesso da promoção Natal feliz é o reflexo de que, os consumidores acreditam na entidade e no comercio local. “Quero parabenizar a todos os ganhadores e também, aquela pessoa que não foi sorteado, dizer que, vocês são a razão maior do comércio de Guarantã do Norte”, parabenizou o presidente da Associação.