/ / Acadêmicos da Uniflor de Guarantã do Norte celebram Dia do Arquiteto e Urbanista

Em comemorações ao Dia do Arquiteto e Urbanista, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, através da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo, realizou uma ampla programação para os acadêmicos do primeiro semestre A e B, nesta segunda-feira (12).





O evento começou com a exposição dos trabalhos realizados pelos acadêmicos, demonstrando o estudo e aplicação da Arte no dia a dia do Arquiteto, através de amostras reproduzidas.





Logo em seguida, houve as apresentações de Banners dos trabalhos dos acadêmicos, que retratavam a Resolução 51 do CAU/BR, que define atividades que só podem ser realizadas por arquitetos e urbanistas.





Após as apresentações, iniciou-se a mesa redonda com a representante da Prefeitura de Matupá – Eng. Civil Rute de Almeida Lara, seguida pela representante da Prefeitura de Guarantã do Norte – Eng. Civil Beatriz Crestina Balen Menegon. Após a explanação das mesmas, os acadêmicos puderam tirar suas dúvidas.





Segundo o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da FCSGN, prof. Joseph Rodrigues de Rosa, o objetivo do evento foi, além de comemorar o Dia do Arquiteto, demonstrar aos acadêmicos do curso de Arquitetura, a importância do curso de Arquitetura e Urbanismo, através das palestras de responsáveis por avaliação de projetos do Município de Guarantã do Norte e Matupá, a fim de promover a conscientização de que ao fazer projeto para ser executado, além de ter normas para serem seguidas, existem Fiscais para fiscalizar o pós-projeto.





Para a Eng. Civil Rute de Almeida Lara, eventos como este são interessantes, principalmente para os acadêmicos de Arquitetura, para despertar a questão de começar a pensar no bem estar da população, da coletividade, em como o serviço deles pode ser colocado à disposição desses serviços, onde todos vão ganhar, não só eles como profissionais, mas também a sociedade em geral.





O Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista é comemorado no dia 15 de dezembro. A data foi escolhida em homenagem ao Arquiteto Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares, que nasceu neste dia. A Resolução Nº 8, que institui o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista, foi publicada no dia 15 de dezembro de 2011.





A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte parabeniza todos os arquitetos, acadêmicos e professores!





Ascom/FCSGN