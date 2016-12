/ / Acadêmicos da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participam de Amigo Secreto com crianças da Escola Municipal Vida Nova II de Peixoto de Azevedo

Os acadêmicos do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, através do Projeto “Eu cuido de você & você cuida de mim” participaram de um Amigo Secreto com as crianças da Escola Municipal Rural Vida Nova II, no Município de Peixoto de Azevedo.





O projeto foi organizado pela Coordenadora de Extensão da FCSGN, prof.ª Dra. Sueli Sanches e Coordenadora do curso de Enfermagem, prof.ª Luciana de Fátima Souza. Após montada a comissão organizadora, os participantes entraram em contato com os professores (acadêmicas do 6º C de Pedagogia) da escola Municipal Rural Vida Nova II, no Município de Peixoto de Azevedo, além de fazer levantamento dos acadêmicos que gostariam de participar. Foram distribuídos os nomes das crianças aos acadêmicos e, a cada semana, eles escreviam uma cartinha para a criança que escolheu. Na escola, as crianças receberam as cartinhas e as responderam, com o intuito de conhecer seu amigo secreto.





As crianças produziram os presentes e os acadêmicos os presentearam com brinquedos, no dia 19 de novembro. De acordo com a prof.ª Sueli, o objetivo do projeto foi promover a integração entre acadêmicos e as crianças da Escola Vida Nova II, além de, através das cartas, estimular nas crianças o gosto pela leitura e escrita.



Segundo a acadêmica do curso de Pedagogia, Rosemilda Maria Lucas, professora da Escola Municipal Vida Nova II, as crianças ficaram muito felizes, aguardando ansiosas a chegada dos presentes: “No início, eles escreveram cartinhas, fizeram desenhos para os amigos secretos. Achei o projeto importante, pois ajudou muito, principalmente na socialização das crianças, por longa distância.

As crianças ficaram curiosas para saber quem eram os seus amigos. Na cartinha, os acadêmicos perguntaram o que elas queriam ganhar e enviaram exatamente o que foi pedido. Não podemos esquecer que foi um apoio muito grande da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte em promover este projeto. Eu agradeço aos acadêmicos que participaram deste evento tão importante nessa fase inicial de escolaridade das crianças”. Ascom/FCSGN