/ / Violento acidente na BR-163 em Sinop entre carro e caminhão deixa 4 mortos

Um violento acidente, na BR-163, nas proximidades da baixada morena, em Sinop (sentido Itaúba), entre um VW Gol e um caminhão, deixou quatro pessoas mortas (dois homens e duas mulheres). A confirmação é do Corpo de Bombeiros. Os nomes das vítimas foram confirmados pela Polícia Civil após os corpos serem retirados das ferragens, por volta das 23:30h.





A polícia informou que as vítimas são Jair Ferreira Pontes, 29 anos, Gessica de Almeida Ludke dos Santos, 20 anos, e Tais Lopes de Paula, 15 anos. Falta confirmar a identidade do outro homem.





Os corpos estão no Instituto Médico Legal em Sinop. Ainda não foi confirmado em que cidade residiam. Os bombeiros constataram que as pessoas tiveram múltiplas fraturas e morreram na hora.





Os soldados tiveram muito trabalho para cortar a lataria do Gol, cinza, placas de Comodoro, onde estavam as 4 pessoas, e que se envolveu na colisão frontal com o caminhão Ford Cargo, branco, placas de Alta Floresta. Uma parte do carro parou embaixo do caminhão, que é de uma empresa de guincho - auto socorro. Com o impacto, ambos saíram da rodovia.





Os peritos analisaram o local para apontar como ocorreu o acidente e vão encaminhar o laudo para a delegacia municipal. O Gol seguia sentido Sinop e, o caminhão, na direção contrária.





A hipótese que passou a ser investigada é que o Gol teria tentado ultrapassar a caminhonete e teria ocorrido a colisão frontal com o caminhão.





A caminhonete acabou saindo da pista e tombou. Essa versão estará sendo apurada pela Polícia Civil que vai ouvir os dois condutores, que não se feriram.

Por Só Notícias/Editoria com Ricardo Riedel (foto: Jaderson Adilio/Tv Cidade)