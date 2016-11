/ / Times de Ciências Contábeis e Pedagogia são os campeões da Copa Uniflor de Futsal 2016

Os times do 4º semestre B de Ciências Contábeis Masculino e Pedagogia Feminino conquistaram o título da Copa Uniflor de Futsal da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte. Na decisão, o time de Ciências Contábeis venceu por 5 a 2 a equipe do 2º semestre A de Agronegócio. O time feminino de Pedagogia venceu por 6 a 1 o time de Psicologia. Os terceiros colocados foram os times de Agronegócio B e Agronegócio A.





Em seguida, os times campeões jogaram contra os times dos professores. Após as partidas, foi realizada a premiação, com entrega de troféus e medalhas. No total, 14 times masculinos e 9 times femininos, dos cursos de: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Farmácia, Letras, Pedagogia, Psicologia e Tecnologia em Agronegócio participaram da Copa.





O evento foi organizado pelos acadêmicos do 2º semestre do Curso de Ciências Contábeis com apoio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte e coordenadores dos cursos.





Segundo o coordenador do curso de Ciências Contábeis, prof. Pablo Oliveira de Souza, quando o 2º semestre o procurou para fazer um interclasse, não imaginou que os jogos teriam tanta repercussão, transformando-se em um torneio intercursos: “Superou nossas expectativas, todos se empenharam, não somente os jogadores, mas toda a turma participou do evento. Os alunos demonstraram espírito de equipe, as salas foram bem unidas”.





A diretora da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, prof.ª Fabiana Varanda Jorge, parabenizou todos os atletas, acadêmicos, professores, funcionários e familiares que prestigiaram a Copa: “O evento foi um sucesso, pois proporcionou momentos de interação, trocas de experiências e novas amizades, momentos esses inesquecíveis na vida acadêmica. Agradecemos o empenho de todos, somos todos ganhadores!”.





Este é o segundo torneio de futsal intercursos da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte. A previsão para os próximos anos, segundo o prof. Pablo é inserir mais modalidades para que todos possam participar.

Ascom/FCSGN