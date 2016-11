/ / Teve inicio a segunda Copa Unifor de Futsal

Começou nesta segunda-feira (7) a Copa Uniflor durante os dias 07 a 10 de novembro, acontece a Copa Uniflor, no Ginásio Bezerrão, a partir das 19h.

O evento foi organizado pelos acadêmicos do 2º semestre do Curso de Ciências Contábeis com apoio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte e coordenadores dos cursos.

Este é o segundo torneio de futsal intercursos da IES - Instituição de Ensino, em que participam equipes masculinas e femininas de todos os cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras, Pedagogia, Psicologia e Tecnologia em Agronegócio.

Segundo o coordenador do curso de Ciências Contábeis, prof. Pablo Oliveira de Souza, o evento tem por objetivo proporcionar aos participantes lazer, saúde, intercâmbio social, disciplina e a socialização entre os acadêmicos: "É uma forma de enfatizar o espírito de equipe dando assim exemplo aos que estiverem os assistido, dessa forma, na educação global, através de hábitos saudáveis nos diversos seguimentos da sociedade".

No primeiro dia do evento, os acadêmicos participaram animados, torcendo pelos times de seus cursos.

Ascom/FCSGN