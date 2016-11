/ / Termina a fase classificatória do campeonato municipal de futebol de Guarantã do Norte

Neste final de semana aconteceu a última rodada da fase classificatória do campeonato municipal de Guarantã do Norte/MT edição 2016, realizado pelo Departamento Municipal de esporte e lazer. A rodada teve inicio no sábado (19/11) no campo do Juventus na Cotrel com a realização de dois jogos.





Jogador Adilson (Faz. Bom Futuro)

fez 3 gols para a sua equipes

Os jogos de sábado foi marcado com placar elástico. No primeiro jogo a equipe do City Gás, não tomou conhecimento do time adversário e venceu fácil, a fazenda Pantera que não almejava mais nada no campeonato e estava jogando simplesmente para cumprir tabela. Já, o segundo jogo da tarde, o time da casa, goleou fácil a equipe do Pity Motos, ambas as equipes entraram no gramado já classificados para a próxima fase do campeonato.





No domingo, teve continuidade da rodada no Estádio Macedão, com mais dois jogos, no primeiro jogo da tarde, se enfrentaram Frio Fest e a equipe do São Miguel Arcanjo. O jogo valia a posição nas respectivas chaves das equipes, as duas já estavam classificadas.





No último jogo da tarde, encerrando a fase classificatória, jogaram Fazenda Bom Futuro, já classificada em primeiro da sua chave, goleou fácil o time do Senar, já desclassificada, mais uma vez foi goleada, dando assim adeus ao campeonato.

Confira os resultados e como ficou a fase das quartas de finais:

19/11/16, Sábado Local: Campo do Juventus Sport Club

Nº HR Chave Equipe Versus Equipe 23 14.00 GÁS CITY GÁS 07 X 01 FAZENDA PANTERA 24 16.00 JUVENTUS 09 X 00 PITY MOTOS

20/11/16, Domingo Local. Estádio Macedão





Nº HR Chave Equipe Versus Equipe 25 14.00 FRIO FEST 03 X 01 SÃO MIGUEL ARCANJO 26 16.00 FAZENDA BOM FUTURO 08 X 00 SENAR CLUB









QUARTAS DE FINAL

26/11/16, Sábado Local: Campo do Juventus Sport Club

Nº HR Chave Equipe Versus Equipe 27 14:00 Q/F 1º da chave – A Fazenda Bom Futuro 2º da chave - B Gás City Gás 28 16.00 Q/F 1º da chave - B Juventus 1º melhor – ind . técnico São Miguel Arcanjo





27/11/16, Domingo Local: Estádio Macedão

Nº HR Chave Equipe Versus Equipe 29 14.00 Q/F 1º da chave - C Black White X 2º melhor – ind . técnico Pity Motos 30 16.00 Q/F 2º da chave – A Frio Fest 2º da chave – C Kaiapó

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)