/ / Temer presta solidariedade às famílias de vítimas de acidente

Presidente da República participou de uma

cerimônia no Tribunal de Contas da União (Foto: Beto Barata/PR)



O presidente da República, Michel Temer, lamentou na manhã desta terça-feira (29) o acidente com o avião que levava a delegação da Chapecoense e jornalistas brasileiros para Medellín, na Colômbia. De acordo com autoridades colombianas, pelo menos 75 pessoas morreram no desastre aéreo.

Ao abrir sua participação na cerimônia de entrega do Prêmio Mérito Brasil de Governança e Gestão Pública, no Tribunal de Contas da União (TCU), Temer reforçou a solidariedade às famílias das vítimas e afirmou que o governo, por meio da Aeronáutica e do Itamaraty, dará todo apoio aos amigos e parentes dos passageiros que estavam no avião.

“Para nós, logo pela madrugada, logo de manhã, foi um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer lamentavelmente, além de orar, por aqueles que partiram, era tomar providência do governo federal, a fim de dar apoio as famílias especialmente que lutaram neste momento”, disse.

O governo brasileiro mobilizou os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa para dar assistência aos familiares das vítimas. Equipe da embaixada do Brasil em Bogotá está a caminho de Medellín para prestar assistência às vítimas do acidente na Colômbia. E o Ministério da Defesa destacou duas aeronaves para o transporte de parentes e deixou outras duas de prontidão, além de colocar à disposição do governo colombiano equipes especializadas de resgate e de investigação.

Por Portal Planalto