/ / Temer não deve visitar Guarantã do Norte para entregar títulos da reforma agrária

Apesar de aconselhado por assessores e auxiliares a aumentar o número de viagens pelo país, o presidente Michel Temer (PMDB) não deve visitar Mato Grosso, na próxima semana. É o que cita uma publicação do jornal A Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, a equipe chegou a programar a viagem para entrega de mais de mil títulos rurais na região dos municípios de Guarantã do Norte e Tabaporã. “Temer, contudo, tem dado sinais de que não pretende comparecer ao evento”, afirma o jornal.

De acordo com a Folha, a equipe de governo é contrária ao “isolamento” do presidente, que, até o momento, só visitou São Paulo e Rio de Janeiro para encontro com executivos e empresários. Os assessores destacam que o peemedebista tem se dedicado nos dois últimos meses quase que exclusivamente à articulação com o Congresso Nacional, assumindo uma função que, na avaliação deles, caberia aos ministros do núcleo político do governo federal.

Segundo a Folha, Michel Temer resiste ao conselho dos assessores de viajar mais pelo país como forma de melhorar sua popularidade e ainda tem ressaltado a necessidade de permanecer em Brasília para garantir a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do teto de gastos no Senado. A última pesquisa Pulso Brasil, feita pelo Instituto Ipsos e divulgada no final de outubro, no entanto, apontou que apenas 9% da população brasileira avalia a gestão do presidente como boa ou ótima.

Segundo a assessoria, a visita a Mato Grosso deve ser confirmada ou descartada somente às vésperas do evento, marcado para terça-feira (22). No mesmo dia, há previsão de que o presidente participe da cerimônia de abertura do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, em Cuiabá.



