/ / Taques: “O PSB tem indicações para fazer e nós atenderemos”

O governador Pedro Taques disse que PSB busca espaço no Governo

O governador Pedro Taques (PSDB) confirmou que o PSB reivindicou uma maior participação no primeiro escalão do Governo. O partido, que ajudou na consolidação da vitória de Taques em 2014, ocupa apenas a Secretária de Agricultura Familiar, com o presidente municipal da sigla, Suelme Evangelista.





Na noite da última quinta-feira (10), líderes da sigla se reuniram com o governador, com o vice Carlos Fávaro (PSD) e o secretário-chefe da Casa Civil. Nessa reunião nós conversamos, definimos estratégias para o Governo. O PSB tem indicações para fazer para o Governo e nós atenderemos essas indicaçõe “Há reinvindicações para quadros no primeiro escalão. Estamos há dois anos no Governo. Quando você está numa relação política, numa relação amorosa, você precisa debater a relação e nós estamos fazendo isso”, completou o governador.





Taques disse, contudo, que durante o encontro, não houve qualquer indicação de nomes que possam compor seu staff. “Manifestaram o desejo de estar mais presentes no governo e eu aceitei isso”, disse.





“Sem ameaças”

Nesta semana, a possibilidade de uma ruptura entre PSB e o Governo Taques foi cogitada após o deputado Oscar Bezerra (PSB) usar a Tribuna da Assembleia Legislativa, para ameaçar deixar a base aliada de Taques diante do não pagamento de uma emenda de R$ 2,5 milhões para a Unemat em Juara.





Apesar deste episódio, o governador disse que não houve nenhuma ameaça do partido no sentido de deixar a base aliada do Governo. “Tenho certeza que o deputado Oscar não ameaçou, porque eu não sou homem que atende ameaças. Ele não ameaçou, houve uma cobrança por parte dele e que eu tive que fazer escolhas entre pagar saúde e pagar emendas. Escolhi a saúde, o deputado entendeu e isso foi resolvido”, afirmou.

“Está tudo resolvido com o PSB. O partido nunca me ameaçou sair da base”, concluiu o governador.

Por CAMILA RIBEIRO