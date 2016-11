/ / Taques diz que é favorável a proposta dos Estados fazerem empréstimos no exterior

O governador Pedro Taques (PSDB) declarou, hoje, que concorda com a proposta defendida pelo presidente Michel Temer (PMDB) de autorizar os Estados a fazerem empréstimos no exterior dando como garantias receitas futuras.





Ele ressaltou ainda que mesmo com 25% da dívida dolarizada, que é resultado de um contrato firmado com o Bank Of América na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), Mato Grosso tem plenas condições de contrair empréstimos no Exterior.





Entretanto, é necessário verificar qual o impacto disso nos compromissos financeiros do Estado que tem a obrigação de saldar dívidas de R$ 7 bilhões em um período limitado de dois anos. “Temos capacidade de operação de crédito no exterior. Há espaço orçamentário.





A nossa questão é o volume de despesas em 2016 e 2017. A maior parte da dívida de Mato Grosso, que são R$ 7 bilhões, tem que ser paga nestes dois anos. E não houve preparação administrativa no passado para um impacto financeiro deste porte”, disse.





A possibilidade de a União autorizar a captação de empréstimos no Exterior aos governadores é um dos assuntos que será tratado com a equipe econômica do Ministério da Fazenda e diretamente com Temer, nesta 3ª, durante o “Fórum dos Governadores”.

Por Gazeta Digital